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Футбол в России

Комиссия РФС разрешила "Шиннику" провести матч Кубка России с "Уралом" на своем стадионе

Встреча должна пройти 24 июня

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Комиссия Российского футбольного союза (РФС) одобрила проведение на стадионе "Шинник" матча 1/4 финала Олимп - Кубка России "Шинник" - "Урал" (Екатеринбург). Об этом ТАСС сообщил главный тренер ярославского клуба Александр Побегалов.

"Шинник" должен принять на своем поле "Урал" 24 июня. Матч этих команд первоначально должен был состояться 4 марта, однако был перенесен из-за неготовности поля стадиона в Ярославле. Игра должна была пройти 18 марта на "Арене-Химки", но была перенесена из-за решения Российского футбольного союза приостановить все соревнования в связи с пандемией коронавируса.

"Комиссия РФС приезжала на стадион. Он принят", - сказал Побегалов.

Пресс-служба департамента спорта Ярославской области ранее сообщила ТАСС, что решение о возможности посещения зрителями матча будет принято 22 июня.

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