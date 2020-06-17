Драчев: основной состав сборной России по биатлону определится на первом сборе

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Составы мужской и женской сборных России по биатлону, с которыми будут работать старшие тренеры Юрий Каминский и Михаил Шашилов, будут сформированы во время первого сбора национальной команды. Об этом ТАСС рассказал глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Основные составы будут формироваться из числа биатлонистов, попавших в утвержденный Министерством спорта РФ список кандидатов в сборную России. В мужскую и женскую команды были включены по 16 спортсменов. Из их числа как минимум половина будет работать с Каминским и Шашиловым, остальные подготовку к сезону продолжат под руководством Сергея Белозерова и Сергея Коновалова - старших тренеров резервной команды.

"Предварительное распределение по составам произошло, окончательно по этому вопросу определимся по ходу первого сбора, в котором планируется участие всех кандидатов. Там и решим, кто будет в резерве, а кто - в основном составе", - сказал Драчев.

Место и сроки проведения первого предсезонного сбора еще не определены.