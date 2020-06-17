Всероссийская федерация волейбола рассмотрит несколько вариантов проведения женского ЧР

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) на заседании президиума организации рассмотрит несколько вариантов проведения чемпионата России по волейболу среди женских команд. Об этом ТАСС в среду сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

Предыдущий чемпионат России был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

"По итогам совещания с клубами мы решили, что подготовим для президиума несколько предложений по системе проведения чемпионата, два-три варианта. Аргументы клубов мы услышали, они нас тоже услышали, в ближайшие дни они должны сформировать свое окончательное мнение, потом это все будет представлено президиуму, - сказал Яременко. - Разъездной календарь у нас пока на предварительном этапе. Будет либо "Финал шести", либо плей-офф, я так понимаю, что это два альтернативных варианта".

Заседание президиума ВФВ состоится 26 июня.