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Летние олимпийские виды спорта

Всероссийская федерация волейбола рассмотрит несколько вариантов проведения женского ЧР

Заседание президиума ВФВ состоится 26 июня

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) на заседании президиума организации рассмотрит несколько вариантов проведения чемпионата России по волейболу среди женских команд. Об этом ТАСС в среду сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

Предыдущий чемпионат России был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

"По итогам совещания с клубами мы решили, что подготовим для президиума несколько предложений по системе проведения чемпионата, два-три варианта. Аргументы клубов мы услышали, они нас тоже услышали, в ближайшие дни они должны сформировать свое окончательное мнение, потом это все будет представлено президиуму, - сказал Яременко. - Разъездной календарь у нас пока на предварительном этапе. Будет либо "Финал шести", либо плей-офф, я так понимаю, что это два альтернативных варианта".

Заседание президиума ВФВ состоится 26 июня.

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