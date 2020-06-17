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Лига чемпионов
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Плей-офф Лиги чемпионов будет доигран в августе в Лиссабоне в формате "Финала восьми"

Матчи состоятся с 12 по 23 августа
Трофей Лиги чемпионов EPA-EFE/HUGO DELGADO
Описание
Трофей Лиги чемпионов
© EPA-EFE/HUGO DELGADO

ТАСС, 17 июня. Оставшиеся матчи плей-офф футбольной Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне с 12 по 23 августа в формате "Финала восьми". Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель генерального секретаря Союза европейской футбольных ассоциаций (УЕФА) Джорджио Маркетти.

Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. Определились четыре четвертьфиналиста, еще в четырех противостояниях 1/8 финала сыграны только первые матчи.

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"Мы следим за ситуацией по континенту, общаемся с властями, чтобы понять, когда зрители смогут вернуться, - сказал Маркетти. - Четвертьфиналы, полуфиналы и финал Лиги чемпионов в сезоне-2019/20 пройдут с 12 по 23 августа в Лиссабоне в формате "Финала восьми" без зрителей".

Ответные матчи 1/8 финала пройдут 7-8 августа, решение о месте их проведение пока не принято. Традиционно плей-офф Лиги чемпионов проходит по системе двухматчевых противостояний. "Финал восьми" предполагает собой турнир, где команды по заранее известной турнирной сетке сыграют по одному матчу в четвертьфинале, полуфинале и финале.

В четвертьфинал турнира уже вышли французский ПСЖ, итальянская "Аталанта", испанский "Атлетико" и германский "Лейпциг". В первых матчах 1/8 финала "Лион" (Франция) на своем поле со счетом 1:0 обыграл "Ювентус" (Италия), "Наполи" (Италия) сыграл вничью со счетом 1:1 с "Барселоной" (Испания), испанский "Реал" дома проиграл английскому "Манчестер Сити" (1:2), а "Челси" (Англия) - "Баварии" (Германия) со счетом 0:3.

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