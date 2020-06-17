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Лига чемпионов

Финал Лиги чемпионов 2021 года в Санкт-Петербурге перенесли на год

Исполком УЕФА принял решение провести оставшиеся матчи сезона-2019/20 Лиги чемпионов в формате "Финал восьми" в Лиссабоне
"Газпром Арена" Петр Ковалев/ТАСС
Описание
"Газпром Арена"
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 17 июня. Финальный матч Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, запланированный на 2021 год, перенесен на год. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель генерального секретаря Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Джорджио Маркетти.

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Исполком УЕФА принял решение провести оставшиеся матчи сезона-2019/20 Лиги чемпионов в формате "Финал восьми" в Лиссабоне. Таким образом, все ранее запланированные финалы перенесены на один год, так финал в Стамбуле пройдет в 2021-м. Мюнхен примет финальный матч в 2023 году, Лондон - в 2024-м.

Санкт-Петербург получил право принять финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 в сентябре 2019 года. Решающая игра главного европейского клубного турнира была запланирована на май 2021 года. В начале лета 2021 года российский город примет четыре матча чемпионата Европы: три игры группового раунда и одну из встреч 1/4 финала турнира.

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