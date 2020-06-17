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Лига Европы
Обновлено 

Финальный турнир сезона-2019/20 Лиги Европы пройдет в Германии с 10 по 21 августа

Турнир примут Гельзенкирхен, Дуйсбург, Дюссельдорф и Кёльн
Трофей Лиги Европы EPA-EFE/ALEXANDRE DIMOU
Описание
Трофей Лиги Европы
© EPA-EFE/ALEXANDRE DIMOU

ТАСС, 17 июня. Финальный турнир текущего сезона Лиги Европы состоится в Германии с 10 по 21 августа. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель генерального секретаря Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Джорджио Маркетти.

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Такое решение было принято на заседании исполкома УЕФА, которое прошло в среду.

"Финальный турнир Лиги Европы пройдет в Германии с 10 по 21 августа. Турнир примут Гельзенкирхен, Дуйсбург, Дюссельдорф и Кёльн. Финал пройдет 21 августа в Кёльне", - сказал Маркетти.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, оставшиеся матчи 1/8 финала пройдут 5-6 августа, пока не определено, где пройдут эти встречи - в Германии или на полях хозяев этих матчей. В противостояниях, в которых не был сыгран первый матч, победители будут определяться по результатам одной встречи, в остальных - по результатам двух. Жеребьевка мини-турнира пройдет в швейцарском Ньоне 10 июля. Также отмечается, что УЕФА будет оценивать эпидемиологическую обстановку и будет находиться на связи с властями, чтобы оценить вероятность возвращения зрителей на стадионы.

Изначально финал Лиги Европы текущего сезона должен был пройти в польском Гданьске, теперь город примет решающий матч турнира в следующем году. В 2022 году финал Лиги Европы пройдет в Севилье, в 2023-м в Будапеште.

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