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Евро-2020
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Перенесенный на год Евро-2020 пройдет в тех же 12 городах, что и планировалось

Турнир состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года
Трофей чемпионата Европы EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI
Описание
Трофей чемпионата Европы
© EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI

ТАСС, 17 июня. Перенесенный на год чемпионат Европы по футболу пройдет в тех же 12 городах, что и планировалось. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

УЕФА 17 марта принял решение перенести чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса. Турнир, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля, состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи пройдут в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

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