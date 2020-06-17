Кириллов: перенос финала ЛЧ в Петербурге на 2022 год не вызовет трудностей с проведением

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга считают, что перенос финального матча Лиги чемпионов по футболу с 2021 на 2022 год не вызовет трудностей для города. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор города Владимир Кириллов.

Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесли на 2022 год

В среду Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что финальный матч Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, запланированный на 2021 год, перенесен на год.

"Правительство Санкт-Петербурга готово обеспечить его организацию в полном объеме возложенных обязательств. Существенных трудностей перенос не вызовет", - сказал Кириллов в ответ на просьбу прокомментировать решение УЕФА.

Собеседник агентства отметил, что в городе ежегодно проходит множество спортивных мероприятий. По словам Кириллова, в 2022 году в городе также планируется провести чемпионат мира по волейболу среди мужских команд, однако данные мероприятия не помешают друг другу.

"В 2022 году мы планируем принять матчи чемпионата мира по волейболу среди мужских команд. Это достаточно серьезный турнир, требующий объемной подготовки, однако он должен состояться в августе-сентябре. Традиционное время проведения финала Лиги чемпионов - конец мая - начало июня", - отметил Кириллов.