УЕФА исключил проведение плей-офф ЛЧ и ЛЕ в формате "Финала восьми" в будущем

ТАСС, 17 июня. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет проводить плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы в формате "Финала восьми" в дальнейшем. Об этом на пресс-конференции сообщил глава УЕФА Александер Чеферин.

Ранее стало известно, что оставшиеся матчи плей-офф обоих еврокубковых турниров, прерванных из-за пандемии коронавируса, будут доиграны в формате "Финала восьми".

"Нет, - сказал Чеферин в ответ на вопрос, планирует ли УЕФА сделать формат "Финала восьми" постоянным. - Это, конечно, интересный формат, но мы вынуждены его применить в этом году, чтобы успеть доиграть сезон из-за кризиса, связанного с коронавирусом".