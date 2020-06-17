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Лига чемпионов

Колосков: турниры УЕФА в традиционном формате не требуют реорганизации

В среду УЕФА утвердил проведение "Финала восьми" Лиги чемпионов и финального турнира Лиги Европы в середине августа
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Проведение еврокубков под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в традиционном формате не требует особой реорганизации. Такое мнение ТАСС высказал бывший президент Российского футбольного союза (РФС), почетный президент РФС и бывший вице-президент Международной федерации футбола Вячеслав Колосков.

Исполком УЕФА в среду утвердил проведение "Финала восьми" Лиги чемпионов и финального турнира Лиги Европы в середине августа.

"Этот формат связан с чрезвычайной ситуацией и не более того. Будет традиционный турнир, который за десятилетия полностью себя оправдал и не требует каких-то особых реорганизаций, это самый оптимальный формат, - сказал Колосков. - Когда играют в разных городах, турнир представляет больший интерес. У нас есть чемпионат мира для клубных команд, этого достаточно".

"Это [решение] было всем понятно. Думаю, решение правильное, дающее выполнить все свои обязательства перед спонсорами и сохранить спортивный принцип", - добавил он.

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