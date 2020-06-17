Бывший футболист "Спартака" Давыдов находится на просмотре в "Шиннике"

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Денис Давыдов проходит просмотр в "Шиннике". Об этом ТАСС рассказал главный тренер ярославского клуба Александр Побегалов.

Предыдущим клубом Давыдова был софийский ЦСКА.

"Я не люблю слово просмотр, он находится на знакомстве. Пока он в разобранном состоянии, к занятиям в общей группе не готов, говорить о продолжительности его пребывания не стоит, - сказал Побегалов. - Наша общая с ним задача - набрать какое-то функциональное состояние, позволяющее ему работать в общей группе. После этого можно будет говорить о его перспективах".

"Он в рекомендациях не нуждается. Уровень таланта налицо, сейчас многое будет зависеть от него в том числе", - добавил он.

Давыдов является воспитанником "Спартака", вместе с клубом он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны, проведя за команду 38 матчей и забив один гол. Также он играл за вторую команду "Спартака", "Нижний Новгород", чешскую "Младу Болеслав" и рижский "Спартак" (Юрмала).