Сорокин: ситуация с коронавирусом не отразится на посещаемости матчей ЧЕ-2020

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Болельщики полностью заполнят трибуны на матчах чемпионата Европы по футболу, который пройдет в 2021 году. Такое мнение журналистам в среду высказал член исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Алексей Сорокин.

Перенесенный на год Евро-2020 пройдет в тех же 12 городах, что и планировалось

Чемпионат Европы должен был начаться 12 июня, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на год. Название чемпионата Европы будет сохранено (Евро-2020), но даты были скорректированы: турнир должен пройти с 11 июня по 11 июля.

"О матчах со зрителями могу сказать, что на заседании [исполкома УЕФА] была наглядно представлена ситуация в виде карты Европы. Лишь немногие страны решили остановить чемпионаты. Какое-то время разумно поиграть с ограниченным количеством зрителей. Думаю, что в следующем году будет нормальный европейский футбол со 100% заполняемостью зрителями", - сказал Сорокин.

"Сейчас нам трудно делать прогнозы по посещаемости. Отказов мало, их около 10%. Трудно говорить только о Санкт-Петербурге, это средняя температура по больнице", - добавил Сорокин.

Вместе с тем гендиректор оргкомитета российской части Евро-2020 отметил, что прогноз по заполняемости стадиона "Санкт-Петербург" делался исходя из примерного норматива чемпионата мира. "Тогда она составляла 98%. Нам трудно делать такие оптимистичные прогнозы, это может отпугнуть людей. Может мы пересмотрим наши прогнозы, но пока отказов крайне мало", - сказал функционер.

Чемпионат Европы в 2021 году примут Россия (Санкт-Петербург), Англия (Лондон), Германия (Мюнхен), Азербайджан (Баку), Италия (Рим), Румыния (Бухарест), Ирландия (Дублин), Дания (Копенгаген), Испания (Бильбао), Шотландия (Глазго), Венгрия (Будапешт) и Нидерланды (Амстердам).