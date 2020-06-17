Чеферин объяснил, почему Португалия получила право принять "Финал восьми" Лиги чемпионов

ТАСС, 17 июня. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин объяснил, по каким критериям Португалия была выбрана для проведения "Финала восьми" Лиги чемпионов. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Плей-офф Лиги чемпионов будет доигран в августе в Лиссабоне в формате "Финала восьми"

Ранее стало известно, что оставшиеся матчи плей-офф турнира будут доиграны в формате "Финала восьми" в Лиссабоне с 12 по 23 августа.

"Федерация футбола Португалии первой обратилась к нам и объявила о готовности принять турнир, - сказал Чеферин. - Сказали, что находятся в контакте с правительством и смогут легко организовать. И не надо думать, что за право проведения турнира была драка между Англией, Германией, Испанией и Португалией".

Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. На данный момент определились четыре четвертьфиналиста, еще в четырех противостояниях 1/8 финала сыграны только первые матчи.