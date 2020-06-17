УЕФА утвердил календарь группового этапа Лиги наций

ТАСС, 17 июня. Групповой этап Лиги наций пройдет с 3 сентября по 18 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Отмечается, что в окна для матчей национальных сборных теперь будет проводиться по три матча, а не по два, как было до этого.

Первый тур группового этапа состоится в период с 3 по 8 сентября, второй тур - с 11 по 14 октября, третий - с 14 по 18 ноября. Сборные смогут провести товарищеские встречи 7-8 октября и 11-12 ноября. Точное расписание и даты матчей сборных будут объявлены позднее.

В первоначальном календаре сборная России должна была встретиться с командами Сербии (3 сентября дома) и Венгрии (6 сентября в гостях). В октябре у россиян запланированы домашние игры со сборными Турции (9 октября) и Венгрии (12 октября).

Финальная часть турнира по первоначальному календарю должна завершится 8 июня 2021 года.