Мировой теннисный сезон возобновится 3 августа женским турниром в Палермо

ТАСС, 17 июня. Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила о возобновлении сезона после паузы, связанной с пандемией коронавируса. Первый турнир состоится в итальянском Палермо с 3 по 9 августа, сообщает пресс-служба организации.

Сезон 2020 года был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Первый турнир после паузы под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) пройдет с 14 по 21 августа в Вашингтоне. Открытый чемпионат США состоится с 31 августа по 13 сентября, Открытый чемпионат Франции - с 27 сентября по 11 октября, Уимблдон в текущем сезоне не состоится.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. К настоящему моменту с начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 8 млн человек, около 440 тыс. умерли.