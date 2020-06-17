Колосков был уверен, что никто из городов - организаторов ЧЕ-2020 не откажется от турнира

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков был уверен в том, что никто из городов - организаторов перенесенного на год чемпионата Европы по футболу не откажется о проведения турнира. Об этом он рассказал ТАСС.

Перенесенный на год Евро-2020 пройдет в тех же 12 городах, что и планировалось

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в среду подтвердил, что Евро-2020 пройдет в тех же 12 городах, что и планировалось.

"У меня опасений, что не все города смогут принять турнир, не было. Я был уверен, что никто не откажется, - сказал Колосков. - Кто откажется от такого футбольного праздника, да еще и от таких денег, которые сулят, и от преимущества своего поля?"

Турнир, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля, состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи пройдут в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.