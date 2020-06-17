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Футбол в России

Футбольный клуб "Химки" получил лицензию для участия в РПЛ в сезоне-2020/21

"Химки" в досрочно завершенном сезоне заняли второе место в турнирной таблице ФНЛ

ТАСС, 17 июня. Подмосковный футбольный клуб "Химки" успешно прошел процедуру лицензирования для участия в Тинькофф - Российской премьер лиге (РПЛ) в сезоне-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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"На сегодняшнем заседании комиссии Российского футбольного союза по лицензированию футбольных клубов было принято решение о выдаче нашему клубу лицензии, которая дает право принять участие в РПЛ в сезоне- 2020/21", - говорится в сообщении.

Ранее исполком РФС постановил, что сезон в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) не будет доигран. "Химки" заняли второе место в турнирной таблице и получили прямую путевку в РПЛ на следующий сезон. Во вторник министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил ТАСС, что подмосковный клуб также подал документы на лицензирование для участия в первенстве ФНЛ.

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