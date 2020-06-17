Сорокин: вопрос использования Fan-ID на финале ЛЧ в Петербурге обсуждается с Минкомсвязью

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Вопрос использования паспорта болельщика (Fan-ID) на финале Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге обсуждается с Минкомсвязью. Об этом журналистам сообщил генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы - 2020, член исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Алексей Сорокин.

В среду состоялось заседание исполкома УЕФА, на котором было принято решение о переносе финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге с 2021-го на 2022 год. Также на этом мероприятии обсуждался календарь Евро-2020, который из-за пандемии коронавируса был перенесен на лето 2021 года.

"С визами ничего не может возникнуть, потому что предлагаемая нами система идентификации болельщиков заменяет собой визовый режим, - сказал Сорокин. - Как и планировалось, у нас болельщики будут въезжать по электронной версии Fan-ID, который полностью заменяет визу. Никаких сложностей тут быть не может".

"Мы уже начали обсуждать это с уполномоченными органами, в том числе с Минкомсвязью, в контексте финала Лиги чемпионов, - сказал гендиректор оргкомитета российской части Евро-2020. - Теперь это обсуждение можно провести в более спокойном режиме".

Во время Кубка конфедераций - 2017 и чемпионата мира - 2018 действовал паспорт болельщика (Fan ID) - нововведение России как организатора этих турниров. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи. Fan ID будет использоваться на матчах чемпионата Европы в Санкт-Петербурге. Как и во время чемпионата мира, по паспорту болельщика иностранцы смогут въехать в Россию, не оформляя визу.