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Футбол в России

ФК "Сочи" продолжает подготовку к матчу РПЛ против "Ростова" 19 июня

В среду стало известно, что "Ростов" ушел на двухнедельный карантин из-за подозрения на коронавирус у шести игроков клуба

СОЧИ, 17 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб "Сочи" готовится в штатном режиме к проведению матча 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом", который запланирован на 19 июня. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор сочинского клуба Дмитрий Рубашко.

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Ранее в среду пресс-служба "Ростова" сообщила, что клуб ушел на двухнедельный карантин из-за подозрения на коронавирус у шести игроков клуба.

"Мы готовимся к игре в штатном режиме, если игроки "Ростова" смогут прибыть на матч, то игра состоится", - сказал Рубашко.

В пресс-службе "Сочи" уточнили ТАСС, что команда полностью готова к проведению игры, но решение об отмене матча будет принимать Российский футбольный союз.

Согласно регламенту турнира, клубы могут привлекать в заявку на матч игроков из молодежных составов, вторых команд и клубных академий.

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