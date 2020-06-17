Заболотный: футболисты "Сочи" рассчитывают в четверг узнать о судьбе матча с "Ростовом"

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты "Сочи" ожидают, что в четверг получат информацию по поводу матча 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом". Об этом ТАСС рассказал вратарь сочинской команды Николай Заболотный.

Домашний матч "Сочи" против "Ростова" запланирован на 19 июня. Пресс-служба "Ростова" в среду сообщила, что клуб ушел на двухнедельный карантин после шести положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию у футболистов.

"Сегодня сдавали анализы, завтра, наверное, скажут результаты. На данный момент пока все хорошо. Завтра будет тренировка, завтра что-то узнаем [по матчу с "Ростовом"], пока готовимся в штатном режиме. То, что решат, то и будем делать", - сказал Заболотный.

Регламент и календарь оставшихся матчей чемпионата России, прерванного из-за коронавируса, были одобрены исполкомом Российского футбольного союза 9 июня. Согласно регламенту турнира, клубы могут привлекать в заявку на матч игроков из молодежных составов, вторых команд и клубных академий.