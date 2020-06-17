"Химки" останутся в ФНЛ, несмотря на получение лицензии для участия в РПЛ в сезоне-2020/21

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Подмосковные "Химки" продолжат выступать в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), несмотря на получение лицензии для участия в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2020/21. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

"Химки" по итогам досрочно завершенного сезона Олимп-ФНЛ заняли второе место и получили прямую путевку в Тинькофф-РПЛ на следующий сезон. Во вторник Терюшков сообщил ТАСС, что клуб подал документы на лицензирование для участия в первенстве ФНЛ. По его словам, денежный лимит клуба составит до 350 млн рублей, это будут как муниципальные средства, так и деньги инвестора. В среду стало известно, что "Химки" получили лицензию для участия в РПЛ.

"С теми деньгами, которые есть, и письмом от инвестора получилась лицензия РФС-1, но это не значит, что мы будем выступать в премьер-лиге, - сказал Терюшков. - Мы играем в ФНЛ, просто имеем право выступать как в РПЛ, так и в ФНЛ".

"Химки" выступали в высшем дивизионе чемпионата России с 2007 по 2009 год. Лучшим результатом команды в премьер-лиге стало девятое место в сезоне-2007. В Кубке России команда в 2005 году дошла до финала, где со счетом 0:1 уступила ЦСКА.