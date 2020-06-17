Зотов: главным приоритетом при возобновлении РПЛ является здоровье игроков

В среду пресс-служба "Ростова" сообщила, что клуб ушел на двухнедельный карантин после шести положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию у футболистов. 19 июня "Ростов" должен сыграть в гостях с "Сочи".

"Для нас приоритет - это здоровье футболистов. Понятно, что игра, скорее всего, не состоится, и в премьер-лиге надо уточнять, какие решения стоит принимать с точки зрения спортивного результата по этому матчу, - сказал Зотов. - Но больным или с подозрениями на заболевание футболистам играть не нужно".

Исполком Российского футбольного союза 9 июня утвердил календарь и регламент возобновления чемпионата России. "До этого велись консультации с Роспотребнадзором, составлялся медицинский регламент, брался на вооружение опыт других стран. Просчитывались всякие сценарии", - отметил Зотов.