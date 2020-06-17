Гершкович рассчитывает, что ситуация в "Ростове" не повлияет на возобновление РПЛ

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Глава Объединения отечественных тренеров, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович надеется, что ситуация с карантином из-за заражений коронавирусом в футбольном клубе "Ростов" разрешится положительно и не повлияет на возобновление Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение Гершкович высказал ТАСС.

В среду пресс-служба "Ростова" сообщила, что клуб ушел на двухнедельный карантин после шести положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию у игроков. Ближайшим матчем "Ростова" в чемпионате России является выездная игра с "Сочи" 19 июня.

"Прежде всего, нам нужно спокойствие, все мы ждем начала чемпионата. В случае с "Ростовом" надо разобраться в причинах, все тренируются, везде все нормально, значит, у них что-то было упущено, - сказал Гершкович. - Надо помочь "Ростову" разобраться в этой ситуации. Я надеюсь, что повторный анализ покажет, что все нормально, такое тоже бывает".

"Очень хотелось бы, чтобы в "Ростове" все наладилось и они смогли продолжить чемпионат. Надеюсь, что ситуация разрешится положительно и это не повлияет на возобновление чемпионата", - добавил Гершкович.

Регламент и календарь оставшихся матчей чемпионата России, прерванного из-за пандемии, были одобрены исполкомом РФС 9 июня.