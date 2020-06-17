Плющенко заявил, что обсуждал переход фигуристки Трусовой в свою группу еще два года назад

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Семья Александры Трусовой и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко обсуждали возможность перехода фигуристки в тренерскую академию специалиста еще два года назад. Об этом Плющенко рассказал в эфире радио "Комсомольская правда".

Плющенко 6 мая сообщил ТАСС о переходе 15-летней спортсменки в его тренерскую группу. С 2016 года Трусова тренировалась у Этери Тутберидзе. Фигуристка дебютировала на взрослом международном уровне в прошлом сезоне.

"Два года назад еще был звонок от папы [Трусовой], попросил увидеться и пообщаться, - сказал Плющенко. - Я тогда еще работал на маленькой площадке. Он приехал и спросил, что вы думаете, я сказал, что не могу ее взять на сегодняшний день, потому что у меня маленькая площадка, и мы не сможем тренироваться. Стали думать, а потом пришло время, и они пришли ко мне - у меня тогда уже была большая площадка - и сказали, что хотят перейти".

Плющенко отметил, что не предлагал спортсменке участие в шоу или спектаклях. "Они, может быть, и сами это понимают, но диалога на эту тему у нас не было, - сказал специалист. - У нас были разговоры со стороны профессионального спорта - как нам выиграть чемпионаты мира, Европы, России, Олимпийские игры".

"Многие говорят, что я переманил Сашу финансово, но у нее семья, скажем так, состоятельная, - сказал Плющенко. - Им эти деньги вообще не нужны. У меня не было никогда мыслей, во всяком случае я не думал об этом на сегодняшний день, чтобы кого-то переманивать".

Трусова, являющаяся первой в истории исполнительницей четверных лутца, флипа и тулупа у женщин, завоевала две золотые медали этапов Гран-при. В финале серии, а также на чемпионатах России и Европы она была бронзовым призером.