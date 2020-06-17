"Шальке" проиграл "Айнтрахту" и продлил серию без побед в чемпионате Германии до 14 матчей

В составе победителей голы забили Андре Силва (28-я минута) и Давид Абрахам (50). У проигравших отличился Уэстон Маккенни (59). На 77-й минуте за вторую желтую карточку был удален футболист гостей Джан Боздоган.

"Шальке" не может выиграть в чемпионате на протяжении 14 матчей (шесть ничьих, восемь поражений), команда опустилась на десятую строчку таблицы, в активе клуба из Гельзенкирхена 39 очков после 32 матчей. "Айнтрахт", набрав 41 очко в 32 матчах, идет девятым.

В предпоследнем туре "Шальке" 20 июня примет "Вольфсбург", а "Айнтрахт" в тот же день на выезде встретится с "Кёльном".

Чемпионат Германии возобновился 16 мая первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.