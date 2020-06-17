{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Германии

"Шальке" проиграл "Айнтрахту" и продлил серию без побед в чемпионате Германии до 14 матчей

В среду клуб из Гельзенкирхена на выезде уступил "Айнтрахту" со счетом 1:2
Описание
© EPA-EFE/RONNY WITTEK

ТАСС, 17 июня. Футболисты "Шальке" со счетом 1:2 проиграли "Айнтрахту" в гостевом матче 32-го тура чемпионата Германии.

На эту тему
Первые в "коронавирусной" эпохе. "Бавария" стала чемпионом Германии по футболу

В составе победителей голы забили Андре Силва (28-я минута) и Давид Абрахам (50). У проигравших отличился Уэстон Маккенни (59). На 77-й минуте за вторую желтую карточку был удален футболист гостей Джан Боздоган.

"Шальке" не может выиграть в чемпионате на протяжении 14 матчей (шесть ничьих, восемь поражений), команда опустилась на десятую строчку таблицы, в активе клуба из Гельзенкирхена 39 очков после 32 матчей. "Айнтрахт", набрав 41 очко в 32 матчах, идет девятым.

В предпоследнем туре "Шальке" 20 июня примет "Вольфсбург", а "Айнтрахт" в тот же день на выезде встретится с "Кёльном".

Чемпионат Германии возобновился 16 мая первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.

Чемпионат Германии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Бавария32244493-3176
2Боруссия Д31206582-3566
3Лейпциг311711377-3262
4Боруссия М32185961-3859
5Байер31176857-4157
6Вольфсбург3212101044-4146
7Фрайбург321291143-4445
8Хоффенхайм311271242-5243
9Айнтрахт321251555-5741
10Шальке329121137-5039
11Герта321081445:5738
12Унион321151638-5438
13Кельн311051648-5935
14Аугсбург31981442-5735
15Майнц31941839-6331
16Фортуна316101533-6128
17Вердер32771835-6528
18Падерборн32482034-6820

 

Зимние олимпийские виды спорта
Плющенко заявил, что обсуждал переход фигуристки Трусовой в свою группу еще два года назад
Двукратный олимпийский чемпион отметил, что не предлагал спортсменке участие в шоу или спектаклях
Читать полностью