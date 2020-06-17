"Шальке" проиграл "Айнтрахту" и продлил серию без побед в чемпионате Германии до 14 матчей

ТАСС, 17 июня. Футболисты "Шальке" со счетом 1:2 проиграли "Айнтрахту" в гостевом матче 32-го тура чемпионата Германии.
В составе победителей голы забили Андре Силва (28-я минута) и Давид Абрахам (50). У проигравших отличился Уэстон Маккенни (59). На 77-й минуте за вторую желтую карточку был удален футболист гостей Джан Боздоган.
"Шальке" не может выиграть в чемпионате на протяжении 14 матчей (шесть ничьих, восемь поражений), команда опустилась на десятую строчку таблицы, в активе клуба из Гельзенкирхена 39 очков после 32 матчей. "Айнтрахт", набрав 41 очко в 32 матчах, идет девятым.
В предпоследнем туре "Шальке" 20 июня примет "Вольфсбург", а "Айнтрахт" в тот же день на выезде встретится с "Кёльном".
Чемпионат Германии возобновился 16 мая первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Бавария
|32
|24
|4
|4
|93-31
|76
|2
|Боруссия Д
|31
|20
|6
|5
|82-35
|66
|3
|Лейпциг
|31
|17
|11
|3
|77-32
|62
|4
|Боруссия М
|32
|18
|5
|9
|61-38
|59
|5
|Байер
|31
|17
|6
|8
|57-41
|57
|6
|Вольфсбург
|32
|12
|10
|10
|44-41
|46
|7
|Фрайбург
|32
|12
|9
|11
|43-44
|45
|8
|Хоффенхайм
|31
|12
|7
|12
|42-52
|43
|9
|Айнтрахт
|32
|12
|5
|15
|55-57
|41
|10
|Шальке
|32
|9
|12
|11
|37-50
|39
|11
|Герта
|32
|10
|8
|14
|45:57
|38
|12
|Унион
|32
|11
|5
|16
|38-54
|38
|13
|Кельн
|31
|10
|5
|16
|48-59
|35
|14
|Аугсбург
|31
|9
|8
|14
|42-57
|35
|15
|Майнц
|31
|9
|4
|18
|39-63
|31
|16
|Фортуна
|31
|6
|10
|15
|33-61
|28
|17
|Вердер
|32
|7
|7
|18
|35-65
|28
|18
|Падерборн
|32
|4
|8
|20
|34-68
|20