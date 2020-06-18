"Наполи" победил "Ювентус" и в шестой раз стал обладателем Кубка Италии по футболу

ТАСС, 18 июня. Футболисты "Наполи" в серии пенальти обыграли "Ювентус" в финале Кубка Италии. Встреча прошла на "Стадио Олимпико" в Риме.

Основное время матча завершилось нулевой ничьей, по регламенту в случае ничейного результата команды не играют дополнительное время. В серии пенальти "Наполи" оказался сильнее со счетом 4:2. В третьем финальном матче Кубка Италии подряд команды не сумели открыть счет в первом тайме.

"Ювентус" чаще всех побеждал в кубке страны, в активе туринской команды 13 побед и шесть поражений в финалах. "Наполи" в десятый раз играл в финале турнира, завоевав шестой кубок страны.

"Наполи" завоевал первый трофей под руководством главного тренера Дженнаро Гаттузо, он возглавил неаполитанский клуб в декабре 2019 года. Впервые с 2009 года победитель Кубка Италии определился в серии пенальти, тогда в финале "Лацио" оказался сильнее "Сампдории" (1:1, 6:5 в серии пенальти).

Из пятерки ведущих чемпионатов возобновились первенства Германии, Испании и Англии. Чемпионат Италии продолжится 20 июня, французское первенство закончилось досрочно, также были завершены чемпионаты Нидерландов и Бельгии. Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) возобновится 19 июня.

Первый матч после возобновления первенства Италии "Ювентус" проведет 22 июня в гостях против "Болоньи", "Наполи" в первой встрече после паузы днем позднее на выезде встретится с "Вероной".