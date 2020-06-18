Розыгрыш чемпионата России по регби начнется в четверг матчем в Пензе

ТАСС, 18 июня. Спорт начинает возвращаться к обычной жизни после вызванной пандемией коронавируса паузы. Первым командным видом на российских стадионах станет регби.

Лига ставок - чемпионат России должен был стартовать в конце апреля, но уже в марте стало ясно, что коронавирус внесет значительные изменения в календарь соревнований. В первый раз начало турнира отложили до конца мая, а потом перенесли на июнь. Планировалось, что соревнования начнутся уже 13 июня, но игрокам предоставили еще несколько дней для подготовки после режима самоизоляции. Все это время Федерация регби России (ФРР), Российский футбольный союз (РФС), Министерство спорта России и Роспотребнадзор разрабатывали специальный регламент проведения турнира, чтобы обезопасить игроков, сотрудников клубов и болельщиков.

Все игроки, тренеры и сотрудники команд еще до возобновления тренировок прошли обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию. К этой процедуре им стоит привыкнуть, ведь теперь тестирование будет проходить за 24 часа перед каждой встречей. Среди мер безопасности также значатся проживание на отдельном этаже гостиницы во время выездных матчей, особые условия организации питания и передвижения. На пресс-конференции в ТАСС спортивный директор ФРР Сергей Марков подчеркнул, что регбисты продолжают жить в режиме самоизоляции, несмотря на смягчение данных мер и снятие ограничений в Москве и регионах.

Поддержать команды на стадионах смогут не более 10% болельщиков от общей вместимости стадиона. Рассадку на трибунах во время матчей организуют с учетом необходимой социальной дистанции, все зрители будут в масках и перчатках. Однако увидеть игру смогут не только отдельные счастливчики на стадионах, все встречи сезона покажут телеканалы холдинга "Матч".

Из-за пандемии пришлось внести коррективы и в формат турнира, регулярный чемпионат пройдет в один круг и продлится с 18 июня по 28 августа. В турнире сыграют 10 клубов, каждая команда проведет по девять матчей, борьбу за медали в плей-офф продолжат шесть команд, две из которых (занявшие первое и второе места - прим. ТАСС) получат прямые путевки в полуфинал. Команды, расположившиеся на местах с третьего по шестое, по итогам двух матчей (дома и на выезде) определят еще двух участников. Полуфиналы и финал чемпионата России пройдут в формате серии до двух побед и состоятся в апреле и мае 2021 года.

Чемпионат России по регби откроется в четверг в Пензе матчем между местным "Локомотивом" и "ВВА-Подмосковье" из Монино, встречу будет транслировать телеканал "Матч ТВ". На следующий день казанская "Стрела" на домашнем поле сыграет с московским ЦСКА. В субботу красноярский "Красный Яр" встретится с московской "Славой", краснодарские "Богатыри" сыграют с красноярским "Енисеем-СТМ", а "Булава" из Ростовской области проведет матч с новокузнецким "Металлургом".