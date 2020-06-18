Сарри: две ничьи "Ювентуса" являются следствием длительного перерыва

ТАСС, 18 июня. Ничейные результаты без забитых голов в матчах "Ювентуса" в Кубке Италии по футболу являются следствием длительной паузы, вызванной пандемией коронавируса. Такое мнение высказал главный тренер команды Маурицио Сарри, чей комментарий приводит пресс-служба клуба.

"Ювентус" в среду в серии пенальти финального матча Кубка Италии уступил "Наполи". Встреча прошла на "Стадио Олимпико" в Риме. Основное время матча завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти соперник туринцев оказался сильнее со счетом 4:2. Полуфинальная встреча "Ювентуса" против "Милана", которая состоялась 12 июня, тоже завершилась нулевой ничьей.

"Это большое разочарование для ребят, клуба и болельщиков, но сейчас мы не можем прыгнуть выше своей головы, не хватает оптимального физического состояния. Мы внесли несколько изменений, у нас получалось хорошо действовать, держать мяч. Однако сейчас нам не хватает остроты, чтобы превратить свое преимущество в забитые голы. Две встречи завершились со счетом 0:0 - беспрецедентная ситуация, думаю, это является следствием перерыва", - сказал Сарри.

Чемпионат и Кубок Италии были приостановлены в начале марта по причине пандемии коронавируса. Национальное первенство возобновится 20 июня. В первом туре после паузы "Ювентус" на выезде сыграет против "Болоньи".