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Футбол в Италии

Футболист Мертенс продлил контракт с "Наполи"

Соглашения рассчитано на два сезона с возможностью продления контракта еще на год
Дрис Мертенс EPA-EFE/CIRO FUSCO
Описание
Дрис Мертенс
© EPA-EFE/CIRO FUSCO

ТАСС, 18 июня. Бельгийский нападающий итальянского футбольного клуба "Наполи" Дрис Мертенс продлил контракт с командой. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт клуба.

Соглашение рассчитано на два года с возможностью продления еще на один сезон. Мертенс выступает в "Наполи" с 2013 года, куда он перешел из голландского ПСВ.

Бельгийский нападающий является лучшим бомбардиром в истории команды. На его счету 122 гола в 311 матчах. Второе место в этом рейтинге занимает словак Марек Хамшик (121), третье - аргентинец Диего Марадона (115).

В составе "Наполи" Мертенс дважды выигрывал Кубок Италии (2013/14, 2019/20) и один раз становился победителем Суперкубка Италии (2014/15). За сборную Бельгии 33-летний нападающий провел 90 матчей и забил 18 мячей. Вместе с командой он завоевал бронзовые медали чемпионата мира 2018 года.

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