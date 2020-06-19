Хороший, плохой, злой. Взлеты и падения Мишеля Платини

Карьера Мишеля Платини измеряется лишь тремя клубами, что для современного футбола диковинно. "Я играл за "Нанси", так как родился здесь, за "Сент-Эттьен", потому что это лучшая команда Франции. И за "Ювентус", потому что это лучший клуб мира", — так Платини описывал все, что с ним происходило с 1972 по 1987 год. Можно ли желать большего? Конечно же, можно. В "Ювентусе" статус Платини как переосмысления самой позиции атакующего полузащитника от "принял — отдал" к "сделаю все, что захочу" укоренился окончательно и бесповоротно. Он пренебрегал силовыми тренировками и не считал нужным работать над выносливостью. "Мы не на 5 км на Олимпиаде бегаем, ноги нужны нам для игры", — говорил он, а затем выходил на поле и забивал (больше 250 голов за всю карьеру — чрезвычайно высокий показатель даже для чистых нападающих), изящно обводил, конструировал игру передачами и превращал в кошмар для вратарей любой штрафной.

Описание Во время матча между сборными Франции и Канады на чемпионате мира, 1986 год © AP Photo

С "Ювентусом" он стал двукратным чемпионом Италии, трижды лучшим бомбардиром национального чемпионата, выиграл Лигу чемпионов (тогда еще — Кубок европейских чемпионов) и по-настоящему прославился на весь мир. Именно в этот период он трижды кряду становился обладателем "Золотого мяча". После окончания карьеры и без того солидный список его регалий сильно пополнился. Француза включили в Залы славы итальянского и английского (несмотря на то, что за местные клубы Платини никогда не играл) футбола, в символическую сборную лучших игроков ХХ века, а французы официально признали его величайшим игроком страны прошлого столетия. Его вклад в футбол отмечали лучшие из лучших — от Пеле до Зинедина Зидана. Принес сборной Франции первый титул Это сейчас французы — действующие чемпионы мира, но еще буквально 40 лет назад на международной арене их потенциал был весьма ограничен. Все изменилось на домашнем чемпионате Европы — 1984, и Платини стал краеугольным камнем этих перемен.

Описание Мишель Платини с Кубком Европы, 1984 год © AP Photo

К тому моменту он уже прошел олимпийскую сборную и восемь лет играл в основной. Опыт двух чемпионатов мира за плечами, капитанская повязка и большие амбиции обязывали его к чему-то большему, чем традиционный вылет на ранней стадии. Всего за пять матчей Платини забил целых девять голов (всего на том турнире французы настреляли 14. Это, кстати, лучший результат за всю историю финальных частей чемпионатов Европы, лишь через 32 года его по этому показателю догнал Роналду) и вывел сборную в финал. И именно его точный удар со штрафного при невольном "содействии" вратаря испанцев Луиса Арконады в итоге стал победным и принес французам первый международный трофей в истории. А еще через два года Платини поможет сборной завоевать бронзовые медали на чемпионате мира в Мексике. "Умер" в 32 года, но все равно сыграл за Кувейт Помимо поразительно короткой клубной биографии у Платини еще и чрезвычайно непродолжительная карьера в целом. Уже в 31 год он начал задумываться об уходе из спорта, а еще через год уже принял окончательное решение. "Как футболист я умер в 32-летнем возрасте — 17 мая 1987 года", — вспоминал Платини в автобиографии. Но это не совсем правда. На самом деле свой официальный последний матч Платини сыграл значительно позже. 27 ноября 1988 года он появился на поле в последний раз, чтобы сыграть… за сборную Кувейта.

Описание Диего Марадона, Пеле и Мишель Платини, 1988 год © AP Photo/Lionel Cironneau

Это был товарищеский матч со сборной СССР. В то время Платини уже был представительной фигурой, он направлялся в Катар на церемонию открытия Кубка Азии проездом через Эль-Кувейт, и местный эмир по случаю попросил его сыграть против Советов. Платини не стал отказывать — вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 21-й минуте. Помочь кувейтцам избежать поражения (0:2) он не сумел, но зато этот матч был ратифицирован Международной федерацией футбола (ФИФА), так что Платини занес себе в актив еще одно эксклюзивное достижение. Не так уж много было футболистов, кому официально удавалось сыграть за две сборные. С тех пор Платини-футболист окончательно сменился на Платини-тренера, но и на этом поприще долгой карьеры у него не вышло. В том же 1988-м ему предложили возглавить сборную Франции, однако уже через четыре года попросили на выход за не самые впечатляющие результаты. Потерял все Решив покончить с тренерством, Платини с головой окунулся в административную работу. В 1998 году он возглавлял оргкомитет чемпионата мира по футболу во Франции, в 2002-м входил в исполнительные комитеты Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и ФИФА и продолжал двигаться вверх по карьерной лестнице. Через пять лет Платини — уже президент УЕФА, а еще через десять — один из главных кандидатов на пост главы ФИФА вместо экстренно ушедшего в отставку из-за коррупционного скандала Йозефа Блаттера. Кто знает, кто бы сейчас руководил мировым футболом, не сними в итоге Платини свою кандидатуру.

Описание С Йозефом Блаттером, 2008 год © AP Photo/Keystone, Steffen Schmidt