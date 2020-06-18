Компания Hawk-Eye извинилась перед "Шеффилд Юнайтед" за незасчитанный гол

ТАСС, 18 июня. Представители компании Hawk-Eye, отвечающей за определение взятия ворот, принесли извинения за незасчитанный гол в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу между "Шеффилд Юнайтед" и "Астон Виллой". Об этом сообщает вещательная корпорация Би-би-си.

На 42-й минуте мяч после удара игрока "Шеффилда" оказался за линией ворот, однако судья не зафиксировал гол, так как не получил соответствующий сигнал от системы.

"Hawk-Eye безоговорочно приносит извинения Английской премьер-лиге, "Шеффилд Юнайтед" и всем, кто был задет этой ситуацией", - говорится в заявлении.

Компания подтвердила, что мяч полностью пересек линию ворот, отметив, что такая ошибка произошла впервые за более чем за 9 тысяч случаев использования системы. По мнению представителей компании, ошибка произошла из-за того, что специальные камеры были закрыты либо вратарем, либо защитником, либо стойкой ворот.