Олимпийский комитет России и Zasport проведут конкурс для спортивных семей

ТАСС, 18 июня. Олимпийский комитет России (ОКР) и официальный экипировщик олимпийской команды России Zasport проведут совместный конкурс для спортивных семей в рамках программы "Олимпийская страна". Об этом сообщается в совместном релизе ОКР и Zasport.

Конкурс пройдет с 17 июня по 5 июля. Для участия необходимом разместить в социальных сетях Instagram, "ВКонтакте", Facebook фото или видео, сделанные во время семейных тренировок или спортивных игр, отметив официальные аккаунты ОКР, Zasport и информационного партнера журнала "ОК!", поставивь хэштег #семьяzasport.

"Я убежден, что поддерживать свою форму и вести здоровый жизни можно и нужно, невзирая на карантин, самоизоляцию или какие-то иные неприятные обстоятельства. Делать это можно с пользой, с удовольствием и с улыбкой, если подходить к тренировкам с выдумкой и организовать насыщенный активный досуг в семейном круге. Наш совместный конкурс с партнером ОКР - компанией Zasport - призван помочь всем желающим провести время с пользой для души и тела. Нет ничего важнее, чем здоровье наших родных и близких, с заботой о которых мы и призываем вас поучаствовать в этом проекте с призами и подарками для самых спортивных", - сказал президент ОКР Станислав Поздняков.

"Родители всегда вдохновляют детей, прежде всего, собственным примером. Совместные игры, занятия спортом - это необходимая составляющая семейного досуга. Специально ко Дню семьи, любви и верности мы решили провести конкурс #семьяzasport. Принять участие может каждая семья, условия участия очень простые, мы с удовольствием вручим победителям экипировку от Zasport из коллекции Total", - отметила главный дизайнер и основатель бренда Анастасия Задорина.

Итоги конкурса будут подведены 8 июля, победители получат экипировку Zasport, а Поздняков вручит специальные призы - велосипед и футбольный мяч. Определять победителей будет жюри, в которое войдут Задорина, руководитель Главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях ОКР Андрей Конокотин, главный редактор сайта журнала "ОК!" Денис Казьмин, двукратные олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков, трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ульяна Донскова.