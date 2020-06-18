"Урал" прошел лицензирование для участия в матчах РПЛ и УЕФА - президент клуба

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб "Урал" получил лицензию для участия в матчах Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и еврокубков в следующем сезоне. Об этом ТАСС сообщил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

Клубы всех российских профессиональных лиг на неделе проходят лицензирование для участия в играх сезона-2020/21.

"Буквально на днях мы получили лицензию Российского футбольного союза для участия в матчах РПЛ и УЕФА", - сказал Иванов.

"Урал" занимает в нынешнем чемпионате девятое место.