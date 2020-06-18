ФК "Урал" не исключает, что продлит контракт с Погребняком

Контракт 36-летнего форварда истекает в конце сезона. В нынешнем сезоне он провел за "Урал" 14 матчей, в которых забил четыре мяча.

"Игра и жизнь покажет, все-таки Паша немолодой уже футболист и не так часто играет, но он очень хороший человек, хороший парень, всем своим примером он показывает молодым как нужно работать в тренировочном процессе. Но будем смотреть еще, будем думать, поскольку все-таки нападающий - дефицитный товар, не исключено, что мы с ним продлим контракт. Но пока еще рано говорить", - сказал Иванов.

Погребняк выступает за "Урал" с 2018 года. Также он играл за московский "Спартак", калининградскую "Балтику", подмосковные "Химки", ярославский "Шинник", томскую "Томь", петербургский "Зенит", немецкий "Штутгарт", английские "Фулхэм" и "Рединг", московское "Динамо" и "Тосно" из Ленинградской области. Вместе с "Зенитом" Погребняк становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. В составе сборной России нападающий провел 33 матча, забив восемь голов.