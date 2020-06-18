Болельщики на матчах ФК "Урал" бесплатно получат маски и перчатки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Зрителям, пришедшим на домашние матчи футбольного клуба "Урал" в Тинькофф - Российской премьер-лиге нынешнего сезона, будут бесплатно выдаваться маски и перчатки. Об этом на онлайн-конференции в пресс-центре ТАСС-Урал рассказал президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

Ближайший матч "Урал" проведет 20 июня против "Рубина", начало - 14:00 мск. Согласно регламенту, на игре смогут присутствовать только 10% от общего количества зрителей на стадионе.

"Будут открыты все входы на стадион, чтобы не было пробок. Маски и перчатки будут выдаваться бесплатно - спасибо за это правительству Свердловской области, оно предоставило их за свой счет. Все меры предосторожности будут соблюдены", - сказал Иванов.

Ранее глава клуба рассказал, что на играх смогут присутствовать лишь владельцы сезонных абонементов. "Они будут сидеть не на своих местах. Сейчас мы заблокировали кресла, на которых будет нельзя сидеть. Будет социальная дистанция", - отметил он.