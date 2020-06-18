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Кризис в российской легкой атлетике

Французская прокуратура просит четыре года тюрьмы для бывшего главы ВФЛА Балахничева

Обвинение также потребовало взыскать с Балахничева штраф в размере €1,8 млн
Валентин Балахничев Юрий Машков/ТАСС
Описание
Валентин Балахничев
© Юрий Машков/ТАСС

ТАСС, 18 июня. Французская прокуратура требует четырехлетнего тюремного заключения для бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева по делу о коррупции и получении взяток. Об этом сообщает AFP.

Ранее сообщалось, что в рамках этого дела бывшему главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF, ныне - World Athletics) Ламину Диаку может быть назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы и штраф в размере €500 тыс. по обвинению в коррупции. По данным прокуратуры, была создана коррупционная система, которая, как предполагается, позволила отсрочить введение санкций против российских атлетов за употребление допинга.

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Обвинение также потребовало взыскать с Балахничева штраф в размере €1,8 млн. Также прокуратура просит два года заключения и €100 тыс. штрафа для бывшего тренера сборной России по легкой атлетике по группе выносливости Алексея Мельникова.

Балахничев возглавлял ВФЛА с 1990 по 2015 год. В отставку он был вынужден уйти в связи с громким допинговым скандалом в российской легкой атлетике и началом расследования о коррупции в IAAF.

Мельников в 2016 году был пожизненно отстранен комиссией IAAF от деятельности, связанной с легкой атлетикой. Специалист был наказан из-за причастности к сокрытию допинг-проб Лилии Шобуховой.

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Кризис в российской легкой атлетике
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