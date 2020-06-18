Французская прокуратура просит четыре года тюрьмы для бывшего главы ВФЛА Балахничева

ТАСС, 18 июня. Французская прокуратура требует четырехлетнего тюремного заключения для бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева по делу о коррупции и получении взяток. Об этом сообщает AFP.
Ранее сообщалось, что в рамках этого дела бывшему главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF, ныне - World Athletics) Ламину Диаку может быть назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы и штраф в размере €500 тыс. по обвинению в коррупции. По данным прокуратуры, была создана коррупционная система, которая, как предполагается, позволила отсрочить введение санкций против российских атлетов за употребление допинга.
Обвинение также потребовало взыскать с Балахничева штраф в размере €1,8 млн. Также прокуратура просит два года заключения и €100 тыс. штрафа для бывшего тренера сборной России по легкой атлетике по группе выносливости Алексея Мельникова.
Балахничев возглавлял ВФЛА с 1990 по 2015 год. В отставку он был вынужден уйти в связи с громким допинговым скандалом в российской легкой атлетике и началом расследования о коррупции в IAAF.
Мельников в 2016 году был пожизненно отстранен комиссией IAAF от деятельности, связанной с легкой атлетикой. Специалист был наказан из-за причастности к сокрытию допинг-проб Лилии Шобуховой.