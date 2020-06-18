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Мамиашвили: Объединенный мир борьбы отложил вопрос утверждения календаря до августа

Соревнования могут пройти только в условиях полной безопасности для их участников
Руководитель техкомиссии UWW Михаил Мамиашвили Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Руководитель техкомиссии UWW Михаил Мамиашвили
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Исполком Объединенного мира борьбы (UWW) принял решение вернуться к утверждению международного календаря, в том числе к вопросу проведения чемпионата мира в нынешнем году, в августе. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России, руководитель техкомиссии UWW Михаил Мамиашвили.

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Первое заседание техкомиссии по вопросу возобновления календаря прошло 8 июня. Первыми на международный борцовский ковер на континентальных соревнованиях могут выйти юниоры, кадеты и спортсмены до 23 лет, чемпионаты мира в этих возрастах могут состояться в конце ноября. Однако соревнования могут пройти только в условиях полной безопасности для их участников, судей, тренеров и болельщиков.

"Я считаю это соломоновым решением, учитывая нынешнюю ситуацию. Медицинская комиссия UWW ведет постоянный мониторинг ситуации, плотно сотрудничая с Международным олимпийским комитетом, с территориями - они максимально располагают доступной информацией. Сейчас мы можем только предполагать, как будет развиваться ситуация. И у нас есть несколько вариантов дальнейших действий в зависимости от ее развития", - сообщил Мамиашвили.

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