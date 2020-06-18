Президент ФК "Урал" надеется, что матчи "Ростова" в РПЛ будут перенесены

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Президент футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов надеется, что ближайшие матчи с участием "Ростова" в Тинькофф - Российской премьер-лиге будут перенесены. Об этом он рассказал на онлайн-конференции в пресс-центре ТАСС-Урал в Екатеринбурге.

В среду пресс-служба "Ростова" сообщила, что клуб ушел на двухнедельный карантин после шести положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию у футболистов. 19 июня "Ростов" должен сыграть в гостях с "Сочи", также на время карантина у ростовчан запланированы домашние игры с "Арсеналом" 27 июня и 1 июля с "Краснодаром".

"Мое мнение - будет несправедливо, если футбольному клубу "Ростов" засчитают технические поражения. Это форс-мажорные обстоятельства, никто не виноват в том, что произошло там. Я очень переживаю за ребят из "Ростова", очень хорошие отношения и с Валерием Карпиным (главный тренер "Ростова" - прим. ТАСС), и с президентом, и со спортивным директором. Мне очень жаль, что так получилось", - сказал Иванов.

"Думаю, что РФС разберется и будет принято справедливое решение. Через две недели они смогут играть, если сейчас они на базе всей командой, то все равно смогут тренироваться и подготовиться к оставшимся матчам. Наверное, найдут возможность для переноса двух-трех матчей. Самое главное - я против того, чтобы им засчитали поражения, эти матчи должны перенести и обязательно сыграть", - добавил он.

Регламент и календарь оставшихся матчей чемпионата России, прерванного из-за коронавируса, были одобрены исполкомом Российского футбольного союза 9 июня. Согласно регламенту турнира, клубы могут привлекать в заявку на матч игроков из молодежных составов, вторых команд и клубных академий.