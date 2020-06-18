Президент "Урала" считает, что Погребняк мог заразиться коронавирусом в Москве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Урал" Павел Погребняк мог заразиться коронавирусом в Москве. Такое мнение на онлайн-конференции в пресс-центре ТАСС-Урал в Екатеринбурге высказал президент "Урала" Григорий Иванов.

22 мая "Урал" сообщил, что в ходе тестирования у 36-летнего Погребняка была выявлена коронавирусная инфекция, форвард был выписан из больницы 2 июня.

"Как он объяснил, у него еще в Москве были какие-то подозрения. Видимо где-то там [заразился], у него и мама заразилась, и у детей что-то было. Хорошо, что никто из нас с ним не контактировал и так получилось, что вся команда не один раз сдала отрицательные тесты".

Сам Погребняк ранее сообщил, что ожидает возвращения в общую тренировочную группу к концу недели, сейчас он занимается по индивидуальной программе.

Погребняк выступает за "Урал" с 2018 года. Также он играл за московский "Спартак", калининградскую "Балтику", подмосковные "Химки", ярославский "Шинник", томскую "Томь", петербургский "Зенит", немецкий "Штутгарт", английские "Фулхэм" и "Рединг", московское "Динамо" и "Тосно" из Ленинградской области. Вместе с "Зенитом" Погребняк становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. В составе сборной России нападающий провел 33 матча, забив восемь голов.