Реконструкция домашнего стадиона ФК "Иртыш" начнется в Омске в 2021 году

ОМСК, 18 июня. /ТАСС/. Реконструкция открытого стадиона спорткомплекса "Красная звезда" - домашней арены футбольного клуба "Иртыш", который в следующем сезоне будет выступать в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), начнется в 2021 году. Об этом сообщается в четверг в официальной группе правительства Омской области в соцсети "Вконтакте".

"Мы начинаем финансировать из областного бюджета футбольный клуб "Иртыш", - цитирует пресс-служба губернатора Омской области Александра Буркова. - В прошлом сезоне они показали хороший результат и переходят в [Футбольную] национальную лигу. Для омского профессионального футбола это реальный прорыв, а для болельщиков - большая радость. Сегодня принято решение начать проектирование стадиона, на котором мы находимся. Думаю, в следующем году мы должны приступить к реконструкции стадиона под открытым небом".

Губернатор добавил, что в настоящий момент восточная трибуна стадиона находится в аварийном состоянии. По его словам, спортивное сооружение, которое сейчас вмещает только 4655 зрителей, должно будет принимать не менее 10 тыс. человек. В крытом манеже "Красной звезды" реконструкция уже проводится - здесь будет заменен искусственный газон и освещение. На эти цели будет направлено 40 млн рублей.

По словам президента ФК "Иртыш" Сергея Новикова, первые матчи в предстоящем сезоне клуб из-за реконструкции манежа проведет в Тюмени. "А когда завершится монтаж футбольного покрытия в манеже "Красная звезда", наша команда продолжит играть в Омске", - приводит слова Новикова пресс-служба клуба.

Центральный многоцелевой стадион города Омска "Красная звезда" был открыт в 1966 году. Первоначально трибуны стадиона вмещали 18 тыс. зрителей. После установки в начале 2000-х годов пластиковых сидений вместимость сооружения была снижена. В 2006 году на стадионе была демонтирована северная трибуна, вмещавшая 8 тыс. зрителей. Позднее из-за аварийного состояния было запрещено размещение посетителей на восточной трибуне (вместимость 4 тыс. человек).

"Иртыш" в сезоне-2019/20 стал победителем первенства России среди команд Олимп - Профессиональной футбольной лиги (зона "Восток"). Из одиннадцати игр в девяти команда из Омска одержала победу, две встречи завершились ничейным результатом. Всего клуб набрал 29 очков. Розыгрыши ФНЛ и ПФЛ сезона-2019/20 были завершены досрочно из-за коронавируса.