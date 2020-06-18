ФК "Краснодар" выделил 50 билетов для медиков на матч 23-го тура РПЛ против "Динамо"

9 июня РПЛ сообщила о том, что игры 23-го тура чемпионата страны будут посвящены врачам, которые ведут борьбу с распространением коронавирусной инфекции. 17 июня самарские "Крылья Советов" и московский "Локомотив" сообщили о том, что команды проведут игры против грозненского "Ахмата" и "Оренбурга" соответственно в футболках с надписью "Спасибо врачам".

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Краснодар" выделил 50 билетов для медиков на матч 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Динамо". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе краснодарского клуба.

"Будет баннер на трибуне, у игроков будут повязки на рукаве. На табло будет показан видеоролик, на 20-й минуте матч будет остановлен для аплодисментов в адрес медиков, для них выделено 50 билетов", - сообщили в пресс-службе "Краснодара". Также в клубе отметили, что каких-то дополнительных акций не планируется.

В связи с пандемией коронавируса матчи чемпионата России пройдут с ограниченным числом зрителей на трибунах, на играх будут заняты 10% процентов мест от вместимости стадионов. Стадион "Краснодара" вмещает 34 089 зрителей; в связи с ограничениями на играх будут присутствовать 3 409 болельщиков. Приоритет в получении права посещения игр получили владельцы сезонных абонементов. Поскольку количество абонементов в несколько раз превышает максимально допустимое число публики на трибунах, посетители игр были определены с помощью лотереи.

Сезон в РПЛ был приостановлен после 22 туров из 30 запланированных. На данный момент "Краснодар" с 41 очком занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России; отставание от идущего первым петербургского "Зенита" составляет 9 очков. "Динамо" располагается на шестой строчке, в активе бело-голубых 30 очков. Матч между краснодарцами и динамовцами пройдет 21 июня, начало - 20:00 мск.