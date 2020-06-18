Пахноцкая: легкоатлеты и штангисты первыми прошли тестирование РУСАДА после перерыва

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. После возобновления деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА) первыми тесты прошли легкоатлеты и тяжелоатлеты. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"Инспекторы допинг-контроля сегодня утром провели первые тестирования после карантина. Были протестированы представители тяжелой и легкой атлетики, плавания, лыжных гонок и регби. Многие спортсмены очень рады, что процесс тестирования возобновился. Из негативного хочется заметить, что одна попытка оказалась неудачной - спортсмена не было по адресу, указанному им в системе ADAMS", - сказала Пахноцкая.

РУСАДА с января по март 2020 года взяло 2755 допинг-проб. 28 марта в связи с пандемией коронавируса допинг-тестирование российских спортсменов было временно приостановлено.