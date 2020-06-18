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Допинг в спорте

Пахноцкая: легкоатлеты и штангисты первыми прошли тестирование РУСАДА после перерыва

Тестирование спортсменов было возобновлено 16 июня
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. После возобновления деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА) первыми тесты прошли легкоатлеты и тяжелоатлеты. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

16 июня Пахноцкая сообщила ТАСС, что РУСАДА возобновляет тестирование спортсменов.

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"Инспекторы допинг-контроля сегодня утром провели первые тестирования после карантина. Были протестированы представители тяжелой и легкой атлетики, плавания, лыжных гонок и регби. Многие спортсмены очень рады, что процесс тестирования возобновился. Из негативного хочется заметить, что одна попытка оказалась неудачной - спортсмена не было по адресу, указанному им в системе ADAMS", - сказала Пахноцкая.

РУСАДА с января по март 2020 года взяло 2755 допинг-проб. 28 марта в связи с пандемией коронавируса допинг-тестирование российских спортсменов было временно приостановлено.

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