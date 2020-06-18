"Оренбург" прошел процедуру лицензирования для участия в турнирах РФС и УЕФА

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. "Оренбург" получил лицензию для участия в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на сезон-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Также сообщается, что клуб успешно прошел процедуру лицензирования для участия в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза (РФС).

Сезон Тинькофф - Российской премьер лиги возобновится 19 июня. "Оренбург" в первом матче сыграет в гостях с московским "Локомотивом", встреча пройдет 21 июня. В турнирной таблице "Оренбург" занимает 13-е место, набрав 23 очка.