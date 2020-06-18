Балахничев считает свое уголовное дело антироссийским и позором французской юриспруденции

Французская прокуратура требует четырехлетнего тюремного заключения для Балахничева по делу о коррупции и получении взяток. Обвинение также потребовало взыскать с него штраф в размере €1,8 млн.

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев считает уголовное дело, которое против него возбудила французская прокуратура, позорным и антироссийским. Об этом он заявил ТАСС.

"Для меня важно мнение силовых структур Российской Федерации, которые расследовали это дело, - сказал Балахничев. - У меня есть официальное письмо от Следственного комитета, в котором говорится, что в этом деле нет состава преступления. Нет свидетельств и у французской прокуратуры, дело построено на словах, на каких-то бумажках, распечатанных на принтере, что не является доказательствами. Используется принцип highly likely ("весьма вероятно" - прим. ТАСС)".

"Весь процесс выглядит односторонним. Это дело является антироссийским, содержит множество процессуальных нарушений. Содержание суда я считаю бессмысленным и смешным, это позор французской юриспруденции", - подчеркнул он.

Балахничев возглавлял ВФЛА с 1990 по 2015 год. В отставку он был вынужден уйти в связи с громким допинговым скандалом в российской легкой атлетике и началом расследования о коррупции в Международной ассоциации легкоатлетических федерация (IAAF, ныне - World Athletics).