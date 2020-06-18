{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Российские гандболистки сыграют со шведками, испанками и чешками на групповом этапе ЧЕ

Жеребьевка турнира прошла в четверг

ТАСС, 18 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Испании и Чехии на предварительном групповом этапе женского чемпионата Европы по гандболу 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Европейской федерации гандбола (EHF).

Жеребьевка турнира прошла в четверг. Сборная России сыграет в группе B. В группу A попали команды Франции, Дании, Черногории и Словении, в группу C - Нидерландов, Венгрии, Сербии и Хорватии, в группу D - Румынии, Норвегии, Германии и Польши.

Чемпионат Европы пройдет в Дании и Норвегии 3-20 декабря. По три команды из каждой группы предварительного раунда выйдут в основной групповой раунд, где будут поделены на две группы по шесть сборных.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Кризис в российской легкой атлетике
Балахничев настроен доказать свою невиновность в Европейском суде по правам человека
Французская прокуратура требует четырехлетнего тюремного заключения для бывшего главы ВФЛА по делу о коррупции и получении взяток с целью сокрытия допинговых дел российских легкоатлетов
Читать полностью