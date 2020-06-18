Федерация хоккея Казахстана может обсудить кандидатуру тренера сборной на исполкоме в июне

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Исполком Казахстанской федерации хоккея (КФХ) может обсудить кандидатуру главного тренера национальной сборной после виртуального конгресса Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом ТАСС рассказал генеральный директор КФХ Глеб Каратаев.

В среду казахстанский клуб Континентальной хоккейной лиги "Барыс" объявил о приходе на пост главного тренера команды Юрия Михайлиса. 51-летний специалист сменил на этом посту Андрея Скабелку, который также покинул пост главного тренера сборной Казахстана.

"22 июня состоится виртуальный конгресс IIHF, после которого мы планируем провести заочно исполком федерации. На нем мы подведем итоги прошедшего сезона, будут приняты программы развития детско-юношеского хоккея и общая долгосрочная стратегия развития. Возможно, будет обсуждение кандидатур на посты главных тренеров и генменеджеров всех сборных команд Казахстана. Естественно, Юрий Михайлис является кандидатом [на пост главного тренера национальной команды], но решение будет принимать исполком федерации", - сказал Каратаев.

"У Михайлиса есть длительный положительный опыт с детскими и юношескими командами на клубном уровне, в том числе и в Высшей хоккейной лиге. Также он длительное время работал в юношеских и молодежных сборных, тренировал студенческую сборную, имеет положительный опыт работы. Если принято давать шанс молодым игрокам, то почему бы не дать шанс проявить себя тренером на уровне сборной", - добавил он.

С 2009 года сборную Казахстана возглавляли специалисты, которые одновременно занимали должность главного тренера "Барыса".