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Футбол в России

Ассистент арбитра матча РПЛ "Арсенал" - "Спартак" Гаврилин заразился коронавирусом

Отмечается, что у остальных судей результаты тестов отрицательные

ТАСС, 18 июня. Тест ассистента арбитра Максима Гаврилина дал положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Гаврилин должен был работать на матче 23-го тура чемпионата России между тульским "Арсеналом" и московским "Спартаком", который запланирован на 20 июня.

"Вчера я получил результат анализа на COVID-19, и, к сожалению, он положительный, - сказал Гаврилин. - Сейчас анализ отправлен на дополнительную проверку, окончательное решение будет вынесено после заключения Роспотребнадзора".

"При этом чувствую себя отлично, никаких симптомов у меня нет. Режим самоизоляции соблюдал очень внимательно, не понимаю, где мог заразиться. Готовился к возобновлению чемпионата дома, каждый день тренировался, работал над физикой. Новость стала полной неожиданностью, сейчас вынужден уйти на обязательную самоизоляцию, буду дожидаться результатов, надеюсь, анализ в итоге покажет, что я полностью здоров", - отметил арбитр.

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Отмечается, что у остальных судей результаты тестов отрицательные. С 16 по 18 июня арбитры матчей чемпионата России проходили учебно-тренировочный сбор в подмосковном Кратове.

В среду стало известно, что "Ростов" ушел на двухнедельный карантин после шести положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию у футболистов. 19 июня "Ростов" должен сыграть в гостях с "Сочи", также на время карантина у ростовчан запланированы домашние игры с "Арсеналом" 27 июня и 1 июля с "Краснодаром". В первом матче после возобновления Тинькофф - Российской премьер-лиги самарские "Крылья Советов" 19 июня примут грозненский "Ахмат". Матчи чемпионата России будут проведены со зрителями, численность которых составит не более 10% от вместимости стадионов.

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