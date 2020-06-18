Ассистент арбитра матча РПЛ "Арсенал" - "Спартак" Гаврилин заразился коронавирусом

ТАСС, 18 июня. Тест ассистента арбитра Максима Гаврилина дал положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Гаврилин должен был работать на матче 23-го тура чемпионата России между тульским "Арсеналом" и московским "Спартаком", который запланирован на 20 июня.

"Вчера я получил результат анализа на COVID-19, и, к сожалению, он положительный, - сказал Гаврилин. - Сейчас анализ отправлен на дополнительную проверку, окончательное решение будет вынесено после заключения Роспотребнадзора".

"При этом чувствую себя отлично, никаких симптомов у меня нет. Режим самоизоляции соблюдал очень внимательно, не понимаю, где мог заразиться. Готовился к возобновлению чемпионата дома, каждый день тренировался, работал над физикой. Новость стала полной неожиданностью, сейчас вынужден уйти на обязательную самоизоляцию, буду дожидаться результатов, надеюсь, анализ в итоге покажет, что я полностью здоров", - отметил арбитр.