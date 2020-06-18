Балахничев настроен доказать свою невиновность в Европейском суде по правам человека

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев уверен, что французский суд признает его виновным в коррупционном деле, поэтому уже сейчас собирает деньги на апелляционный процесс с дальнейшей возможностью подать иск в Европейский суд по правам человека. Об этом он рассказал ТАСС.

Французская прокуратура требует четырехлетнего тюремного заключения для Балахничева по делу о коррупции и получении взяток с целью сокрытия допинговых дел российских легкоатлетов. Обвинение также потребовало взыскать с Балахничева штраф в размере €1,8 млн.