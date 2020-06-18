Балахничев настроен доказать свою невиновность в Европейском суде по правам человека

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев уверен, что французский суд признает его виновным в коррупционном деле, поэтому уже сейчас собирает деньги на апелляционный процесс с дальнейшей возможностью подать иск в Европейский суд по правам человека. Об этом он рассказал ТАСС.
Французская прокуратура требует четырехлетнего тюремного заключения для Балахничева по делу о коррупции и получении взяток с целью сокрытия допинговых дел российских легкоатлетов. Обвинение также потребовало взыскать с Балахничева штраф в размере €1,8 млн.
"Я не жду никакого оправдания и поблажек, сейчас я думаю о своем участии в апелляционном процессе, о том, смогу ли я его потянуть финансово, потому что это дорогое удовольствие, - сказал Балахничев. - Учитывая настрой французской юриспруденции, я не надеюсь на положительное решение. После надо будет уже обращаться не в высшие судебные органы Франции, а в Европейский суд, поскольку в этом деле были нарушены нормы процессуального права".
Балахничев возглавлял ВФЛА с 1990 по 2015 год. В отставку он был вынужден уйти в связи с громким допинговым скандалом в российской легкой атлетике и началом расследования о коррупции в Международной ассоциации легкоатлетических федерация (IAAF, ныне - World Athletics).