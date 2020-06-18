В паралимпийских сборных по стрельбе из лука и пауэрлифтингу не выявлено случаев COVID-19

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Тесты на коронавирус членов паралимпийских сборных России по стрельбе из лука и пауэрлифтингу показали отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Паралимпийские команды по стрельбе из лука и пауэрлифтингу проходят сборы на федеральной базе Министерства спорта России в Тульской области.

"Сборная команда России по пауэрлифтингу прибыла на базу 14 июня, сборная по стрельбе из лука - 15 июня, - сказал Рожков. - Все участники сборов, а это 23 спортсмена и 15 тренеров и врачей, добрались до базы на личном автотранспорте. В соответствии с рекомендациями ФМБА и Роспотребнадзора пауэрлифтеры и стрелки из лука прошли тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Результаты тестирования отрицательные, в течение двух дней ребята пройдут углубленное медицинское обследование и приступят к плановым тренировкам".

"В июле Паралимпийский комитет России совместно со Всероссийской федерацией спорта лиц с ПОДА организует тренировочные мероприятия для сборных команд Российской Федерации по настольному теннису, бадминтону, горнолыжному спорту, пауэрлифтингу и стрельбе из лука. Более подробную информацию сообщим дополнительно", - добавил вице-президент ПКР.