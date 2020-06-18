Представители 85 регионов РФ участвовали в конкурсе по популяризации ЗОЖ

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Участниками конкурса "Лучшие практики популяризации здорового образа жизни на территории Российской Федерации" в 2020 году стали представители 85 регионов страны, всего было подано 3189 заявок. Об этом сообщила председатель комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова на церемонии награждения в ТАСС победителей конкурса.

Конкурс был проведен комиссией Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни.

"Сегодня мы подводим итоги этого всероссийского конкурса, сейчас это особенно актуально - все сидели дома, должны были заниматься спортом, физкультурой. Не должны были сидеть сложа руки, а должны были совершенствоваться. Конкурс охватывает всех жителей России, он был создан в 2018 году Общественной палатой России в первую очередь с целью реализации поручений президента в направлении государственной политики в сфере физкультуры и спорта. Из год в год все больше волонтеров, прекрасных молодых ребят, общественников, специалистов узнают о возможности конкурса и принимают в нем участие", - сказала Винер-Усманова.

"Участниками конкурса стали представители 85 субъектов России. Было зафиксировано 3189 заявок. Активными участниками в регионах оказались Белгородская область, Краснодарский край, Республика Удмуртия, Пермский край", - добавила Винер-Усманова.